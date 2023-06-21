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Güncel
İHA 21.06.2023 15:06

Şırnak’ın sebze ihtiyacını karşılamak için harekete geçildi

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 70 çiftçiye açık ve örtülü alanda dikmek için verilen 400 bin adet sebze fidesi, kadın eliyle toprakla buluştu.

Şırnak’ın sebze ihtiyacını karşılamak için harekete geçildi
[Fotograf: İHA]

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, atıl alanların tarımsal üretime kazandırılması ve kentin sebze ihtiyacını karşılamak için harekete geçildi. Yüzde 75 hibe fide desteğiyle gerçekleştirilen tarımsal üretim çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Şırnak, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde domates, salatalık, biber, bamya ve patlıcan gibi tarımsal ürünlerin yetiştirildiği alanlarda denetim yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ürünlerde verim ve sağlık kontrolü yaptı.

Şırnak’ta ekonomik anlamda sebzecilik alanlarının yok denecek düzeyde olması nedeniyle sebze ihtiyacının yüzde 91,82'si Adana ve Mersin gibi illerden karşılanmakta. Bu nedenle sebzecilik projelerinin hem açık alanda sebze üretimi hem de örtü altında sebze üretimiyle ilgili projeler hazırlandı.

Üreticilere yüzde 75 hibe ile fide desteği sağlandı

2023 yılında uygulamasına devam edildiği sebzecilik projeleri kapsamında hem açık alanda hem de örtü altında üretim yapmak isteyen üreticilere yüzde 75 hibe ile fide desteği sağlandı.

Toplamda bin 200 ton sebze üretimi hedefleniyor

Bu kapsamda 70 üreticiye hem yazlık hem kışlık 400 bin adet fide ve tohum dağıtımı yapılarak, toplamda bin 200 ton sebze üretimi hedefleniyor.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız, Şırnak’ta sebze üretimi yok denecek düzeyde olduğunu söyleyerek, TÜİK verilerine göre sebze üretimi kentin yüzde 8’ini karşılayabilmekte olduğunu ifade etti.

"Üreticimize her türlü desteği vermeye hazırız"

Geriye kalan kısım ise dışarıdan gelmekte olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Bunun önüne geçebilmek ve en azından bunu minimize etmek için açık alanda ve örtü alanında yüzde 75 hibe ile sebze fidelerini verdik çiftçilerimize. Bu yıl 70 üreticimize yaklaşık 400 bin sebze fidesi verdik. Biz de yıllık bin 200 ton üretim elde etmeyi planlıyoruz. Bu desteklerden dolayı üreticimiz memnun, biz memnunuz. Biz hep üreticimize şunu diyoruz. Siz yeter ki üretin, biz yanınızdayız ve her türlü desteği vermeye hazırız diyoruz. Bereketli bir hasat dönemi diliyoruz. Kendi geçimlerini bu fidelerle sağlayan üreticimize de kolaylıklar diliyoruz” 

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