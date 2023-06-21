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Güncel
DHA 21.06.2023 13:46

Parçalanıp satılmak üzere yurda getirilen 15 tır ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, İpsala Gümrük Kapısı'nda parçalara ayrılarak satılması amacıyla Türkiye'ye getirildiği tespit edilen 3 tır ile aynı amaçla daha önce getirilen 12 tırın ele geçirildiğini açıkladı.

Parçalanıp satılmak üzere yurda getirilen 15 tır ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye bırakılma riski taşıyan araçları incelemeye aldı.

Yükü olmadan yurda giriş yapmaya çalışan 3 tır, araç sürücüleri beraberindeki kişilerin şüpheli hareketleri üzerine incelemeye alındı. Söz konusu tırların yurda getirilerek parçalara ayrılacağı ve bu parçaların yasa dışı olarak iç piyasaya sürüleceği tespit edildi.

Genişletilen operasyonda, aynı amaçla Türkiye'ye getirilen 12 tır daha belirlendi. Toplam 32 milyon 205 bin TL değerinde 15 tır ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. 

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Ticaret Bakanlığı
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