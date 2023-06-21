1 tonluk 'Şövalye' isimli tosun alıcısını bekliyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, besiciler kurbanlıklarını Canlı Hayvan Pazarına getirmeye başladı.

Bingöl’deki Canlı Hayvan Pazarında şu an için durgunluk hakimken, kol koparan pazarlıkların bayrama bir iki gün kala başlaması bekleniyor.

Birçok besici gibi bu bayramda kurbanlıklarını satışa çıkaran Fahrettin Sağlam, yaklaşık 35 yıldır besicilik yaptığını ifade etti. Bu bayramda birkaç yıldır beslediği 1 tonluk tosununu satışa çıkaran Sağlam, “Şövalye” adını verdiği hayvana 100 bin lira fiyat biçtiğini ve pazarlık payının olduğunu söyledi.

"2 senedir bu tosunu besliyorum"

Sağlam, "30-35 yıldır besicilik yapıyorum. 2 senedir bu tosunu besliyorum. Samanı verdim, arpasını verdim, yemini verdim bu seviyeye getirdim. Kurbana getirdim. 1 tonluk tosundur, fiyatı da 100 bin liradır. Şu anda satışını bekliyorum. İnşallah kurbanların hepsini satarım, arkadaşlarım da satar. Yerimiz de canlı hayvan pazarıdır, herkesi de bekliyoruz buraya” şeklinde konuştu.