Yalova'daki Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 99'a yükseldi

Yalova'nın günlük 90 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan 36 milyon metreküp kapasiteli Gökçe Barajı, bahar yağmurları sayesinde doldu.

Yılın ilk günlerinde kuraklığın etkisiyle yüzde 9'lara kadar inen seviye dolayısıyla kentte su kesintileri başta olmak üzere birçok tedbir uygulanması planlanıyordu ancak yağışlar kent sakinlerine rahat nefes aldırdı.

Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Dursun Karahasan, yaptığı açıklamada, yağmur yağmaması durumunda dahi kentin 254 günlük suyunun bulunduğunu ve bu yaz su sıkıntısı yaşanmasını beklemediklerini söyledi.

Yalova halkımızın su tasarrufuna gitmesi lazım

Geçen yıl bu dönemde barajın doluluğunun yüzde 94 olduğunu ifade eden Karahasan, şöyle konuştu:

"Şu an yüzde 99 seviyesinde ve Yalova bu sene susuz kalmayacak. Buna rağmen Yalova halkımızın su tasarrufuna gitmesi lazım. Çünkü havalar ısındıkça buharlaşma oluyor ve su seviyemiz düşüyor. Şu anda bizim yeni bir baraj projemiz de var. İki yıl içinde yapımına başlayabiliriz. Ayrıca ana isale hattında da çalışmalar devam ediyor. Üç koldan Altınova'ya kadar yeniliyoruz."