Karabük'te zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı

N.P. yönetimindeki hafif ticari araç, D-100 kara yolu Kemikli Rampası mevkiinde, yolda kontrolden çıkıp yan dönen S.G. idaresindeki tıra çarptı. Olayda arkadan gelip duramayan F.Y'nin kullandığı otomobilin N.P. yönetimindeki hafif ticari araca çarpması sonrası U.S'nin kullandığı otomobil de F.Y. idaresindeki otomobile çarptı.
Kazada, sürücü U.S. ve araçlarda bulunan B.P, B.N.P. (11), Y.P, B.P, D.K.Y, Z.B.Y. (9), E.B.Y. (4), F.S. ve B.N.S. (10) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışının bir süre aksaması sebebiyle yolda araç kuyruğu oluştu.
Ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.