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Güncel
İHA 21.06.2023 12:05

Erzincan’da 2 bin dönüm ekili araziyi dolu vurdu

Erzincan’da son dönemde etkili olan düzensiz sağanak yağmur ve dolu yağışı, üreticinin mahsulüne ve tarım arazisine zarar verirken, hasadı yaklaşan ürünlerin gelişimini de olumsuz etkiliyor. Son yağışlarla birlikte yaklaşık 2 bin dönüm arazi dolu yağışından etkilenerek üreticiyi uğrattı.

Erzincan’da 2 bin dönüm ekili araziyi dolu vurdu

Erzincan’da sürekli yağan ve yer yer sele dönüşen sağanak yağışlar ile şiddetli dolu yağışları nedeniyle tarım arazileri ve tarım ürünleri büyük zarar gördü.Tarlalarında biriken sel suları ve dolu yağışı nedeniyle büyük zararlar oluştu.Verimli tarım arazilerinde çamur nedeniyle çapa ve sürme işlemi yapılamadığı için yabancı ot mücadelesinde de geç kalındı.

Son olarak geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Erzincan merkeze bağlı Değirmenköy köyünde şeker pancarı, buğday ve arpa tarlalarında ciddi hasar meydana geldi. Yaklaşık 2 bin dönüm arazi dolu yağışından etkilenerek üreticiyi maddi zarara uğrattı. Köyde üreticilik yapan çiftçiler daha önce böyle yağışları görmediklerini belirterek zarara uğradıklarını söyledi.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti için tarlalarda teker teker incelemede bulundu.

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