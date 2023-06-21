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Güncel
İHA 21.06.2023 12:00

Çerkezköy’de odun talaşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde kavşakta hızını alamayan odun talaşı yüklü tır devrildi.

Çerkezköy’de odun talaşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde seyir halindeki Ü.E'nin kullandığı tır, kavşağa geldiği esnada hızını alamayarak devrildi.

Devrilen tırdaki odun talaşları yolun etrafına saçılırken, kazayı görenler durumu 112 sağlık ekiplerine, itfaiye ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri tarafından yol, kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Tır sürücüsü Ü.E, olay yerine gelen ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tırın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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