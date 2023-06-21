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Güncel
AA 21.06.2023 11:49

Edirne'de sağanaktan etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Edirne'de önceki gün etkili olan dolu ve sağanaktan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de sağanaktan etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle Lalapaşa, Süloğlu, Havsa ile merkez ilçedeki 11 köydeki bazı arazilerde hasar oluştu.

Devlet destekli tarım sigortası yapılmalı

Zarar gören buğday, arpa, kanola, ayçiçeği ve mısır ekili arazilerde teknik personel, köy muhtarları ve üreticilerle hasar tespiti yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne'de 11 köyde yaklaşık 16 bin dekar buğday, arpa, kanola, ayçiçeği ve mısır ekili alanın yüzde 30 ile yüzde 80 arasında zarar gördüğü, yaklaşık 400 üreticimizin zarardan etkilendiği ilk tespitler sonucu ortaya çıkmıştır. Üreticilerimize uğradıkları dolu zararı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oluşabilecek risklere karşı bitkisel ve hayvansal üretimin güvencesi olan devlet destekli tarım sigortasını yaptırmalarını önemle hatırlatırız."

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