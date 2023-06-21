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Güncel
AA 21.06.2023 10:55

Çorum'da otomobile çarpan ambulanstaki 3 sağlıkçı yaralandı

Çorum'da yol kenarına bırakılmış otomobile çarpan ambulanstaki 3 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobile çarpan ambulanstaki 3 sağlıkçı yaralandı

Fatih U. idaresindeki ambulans, Çorum-İskilip yolu Belediye Halk Et Tesisleri yakınında yakıtı bittiği için bırakılan Veysel Ç'ye ait otomobile çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ambulans sürücüsü ile sağlık görevlileri Yasemin K. ve Selin D, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık personelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yolda araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Çorum Trafik Kazası
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