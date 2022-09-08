Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
6. kattan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
Siirt'te bir binanın 6. katından düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Veysel Karani Mahallesi'nde Kerem Samet Baran, 7 katlı binanın altıncı katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi
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