Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Helin Elali, 3. çocuğuna 37. haftalık hamile iken rahatsızlanması üzerine Mardin Devlet Hastanesi'e kaldırıldı.

Kontrollerde bebeğin kalp atışlarının yavaş olduğunun tespit edilmesi üzerine Elali, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin Çocuk Kalp Merkezinde kalp ritminin 130-140 olması gerekirken 60'a düştüğünün görülmesi üzerine bebeğin yaşamasını sağlamak için Elali acil sezaryene alındı. Bebeğin kalbine doğar doğmaz geçici pil takıldı.

Çocuk Kalp Merkezi sorumlusu Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bedri Aldudak, "Bebeğe gerekli müdahaleyi yaparak, geçici kalp pili taktık. Şu anda ikinci ameliyatına kadar bir sorunumuz yok. Hastayı evine gönderiyoruz" dedi.

"Bebeğimi kucağıma aldım"

Anne Elali ise, ameliyatın ardından bebeğinin yaklaşık 2 ay boyunca kuvözde kaldığını anlatarak, "Şu anda herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Bebeğimin sağlığı yerinde. Çok şükür bebeğimin durumu çok iyi. Bebeğimi kucağıma aldım. Bütün doktorlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.