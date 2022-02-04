4 Şubat Cuma İstanbul ve Ankara su kesintileri… İSKİ ve ASKİ su kesinti listesi
4 Şubat Cuma günü İstanbul ve Ankara'da su kesintisi yaşanacak mı? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 4 Şubat su kesintisi listesi...
4 Şubat İSKİ su kesintileri....
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.02.2022 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.02.2022 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.02.2022 09:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
4 Şubat ASKİ su kesintileri....
İlçe: Yenimahalle
Arıza Tarihi: 4.02.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 4.02.2022 19:00:00
Arıza Sebebi: Ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi Türk Traktör,Ankapark,Cumhurbaşkanlığı,Timaş,Güvercinlik Caddesi,Silahtar Caddesi Fişek Fabrikası ve Civarı.
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