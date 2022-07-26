Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 8'i yakalandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin yakalanması için Zonguldak, Aksaray, Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Firari diğer kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Zonguldak
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