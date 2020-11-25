Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı ile katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 36. Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı ile katıldı.
Son Haberler
- 14:43
- 14:30
- 14:27
- 14:21
- 14:39
Sıradaki Haber
Azerbaycan'da, işgalden kurtarılan Şuşa'ya yeni yol yapılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz