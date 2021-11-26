İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya bulundurma' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D.'nin, Başkale ilçesi Aydemir Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Operasyon başlatan ekipler, dün saat 05.00 sıralarında S.D.'yi Testilli mezrasında 3 kilometrelik takip sonucu yakalandı.

Adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.