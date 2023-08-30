30 Ağustos Zafer Bayramı Iğdır’da coşkuyla kutlandı

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan belediye önündeki Atatürk heykeline çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan ve Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü, Valilik binasında protokolün tebriklerini kabul etti. Tebriklerin kabulü sonrası belediye meydanında düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının da okunduğu Zafer Bayramı etkinlikleri, folklor gösterisi ve tören geçişi ile son buldu.