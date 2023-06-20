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Güncel
DHA 20.06.2023 19:14

3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Ordu, Giresun ve İstanbul illerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce Ordu'nun Fatsa ilçesi merkezli olmak üzere İstanbul ve Giresun illerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 4 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 adet tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör ve 5 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.C.Ö., S.D., E.T., D.Ç., H.G., B.K., M.E., O.A., S.T. ve E.S. tutuklandı. 

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