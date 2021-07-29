Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 19:57Son Güncelleme:
29 Temmuz 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 463 kişi iyileşti, 60 kişi hayatını kaybetti.
[22 bin 161 yeni vaka]
28 Temmuz koronavirüs tablosu
Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 291 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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