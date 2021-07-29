Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 463 kişi iyileşti, 60 kişi hayatını kaybetti.

[22 bin 161 yeni vaka]

28 Temmuz koronavirüs tablosu

Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 291 olarak açıklanmıştı.