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Güncel
DHA 05.09.2023 18:13

24 kişiyi sahte altınla 430 bin TL dolandırdı

Kayseri'de, internetten elektronik eşya satan 24 kişiyi, aldığı ürünlerin karşılığında sahte altın vererek toplam 430 bin TL dolandıran M.K. (26), yakalandı.

24 kişiyi sahte altınla 430 bin TL dolandırdı

M.K., internet üzerinden cep telefonu, bilgisayar, oyun konsolu gibi elektronik eşya satanları arayıp, ürünü beğendiğini ve satın almak istediğini söyledi. M.K., anlaşıp buluştuğu kişilere ürün karşılığında sahte altın verdi.

Dolandırıldığını anlayanlar, polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.K.'yi tespit edip, adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. 'Dolandırıcılık', 'Güveni kötüye kullanma' ve 'Paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' suçlarını işleyen M.K.'nin, 24 kişiyi toplam 430 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri Dolandırıcılık
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