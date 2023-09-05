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Güncel
AA 05.09.2023 17:36

Kırşehir'de Mahsenli Ali Efendi anıldı

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde Mahsenli Ali Efendi'yi anma etkinliği düzenlendi.

Kırşehir'de Mahsenli Ali Efendi anıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 26'ncısı düzenlenen etkinlik, Mahsenli köyünde türbe yanındaki alanda Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı Zikri Şahin, gönül insanı Mahsenli Ali Efendi'yi anmak ve anlamak üzere bir araya geldiklerini dile getirdi.

Şahin, "Aldığı eğitimle her daim ilim hizmetlerine devam ederek örnek bir yaşam sürdüren Ali Efendi, misafirlere hürmet etmiş, çocuklara güler yüzle yaklaşmıştır. İnsanlarla her zaman sıcak ve iyi ilişkiler kurmuş, gösterişten uzak mütevazı bir hayat sürdürmüştür. İlme verdiği önem her zaman etrafına bir şeyler öğretme çabasıyla örtüşmektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da Mahsenli Ali Efendi'nin hayatını ilahi emirlere uygun şekilde geçirdiğini, yaşamı boyunca herkese yardımlaşmayı aşıladığını ve çevresindeki insanlara rehberlik ettiğini anlattı.

Konuşmalarının ardından mevlit ve ilahi okundu, semazen gösterisi sunuldu, vatandaşlara ikramda bulunuldu, Mahsenli Ali Efendi'nin türbesi ziyaret edildi.

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