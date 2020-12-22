Sağlık Bakanlığı 21 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 196 bin 110 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 19 bin 103. Bugünkü hasta sayısı 4 bin 412 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 34 bin 419.

Son 24 saatte 254 hasta vefat etti, 34 bin 419 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 22 milyon 635 bin 637, toplam vaka sayısı 2 milyon 043 bin 704, toplam vefat sayısı 18 bin 351, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 192, hastalarda zatüre oranı %4.1, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 835 bin 705 oldu.