Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna duyurdu.

Asgari ücret ne kadar oldu?

Yeni asgari ücret net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılının asgari ücretini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi sizlerle önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah 8 bin 500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Bu asgari ücretin öyle ki tabii işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün yansımaları düşünerek bu adımı attık." dedi.

Böylelikle 2023 yılında uygulanacak net asgari ücret yüzde 54,5 artışla 8500 lira oldu.

2023 Brüt asgari ücret ne kadar ?

Asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 54,66 artışla net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanacak. Brüt asgari ücret 10 bin 8 lira oldu.