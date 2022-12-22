2016 yılında şehit olan Özüpek için Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programa Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehidin annesi Sevim Özüpek ile vatandaşlar katıldı.

Programda Özüpek için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vatan topraklarının kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Ekici, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Göktan Özüpek ve kahraman silah arkadaşlarını şehadetlerinin 6. yılında dualarla ve rahmetle yad ettik. Şehitlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.