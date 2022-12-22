Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hüyük'te düzenlenen seminerde annelere uyuşturucu bağımlılığı anlatıldı
[Fotograf: AA]
Konya'nın Hüyük ilçesinde emniyet personeli ilçedeki annelere bağımlılık yapan maddeler konulu bir seminer verdi.
Hüyük Şehir Konağında düzenlenen seminer, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "En iyi Narkotik Polisi Anne" adlı proje kapsamında yapıldı.
Programa katılan annelere, bağımlılık yapan uyuşturucu maddeler, bağımlılık belirtileri, madde bağımlılığının insan üzerindeki etkileri anlatıldı.
Toplantı sonunda yetkililer katılımcı annelerin sorularını cevapladı.
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