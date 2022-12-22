Ataşehir'de 20 Aralık 2022 tarihinde polise başvuran C.Z., park ettiği panelvanın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis çalınan panelvanın izini, Ataşehir, Örnek mahallesi, Libadiye Caddesi üzerinde buldu.

Park edilmiş bir şekilde bulunan panelvanın olduğu yerdeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Şüpheli daha önce benzer suçlardan 4 kez gözaltına alınmış

Görüntülerde bir kişinin aracı park ettikten sonra uzaklaştığı görüldü. Polis çevredeki diğer güvenlik kameralarını da kullanarak kısa süre içinde şüphelinin girdiği evi belirledi.

Şüpheli İ.D. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin nakliyecilik yaptığı ve daha önceden benzer suçlardan 4 kez polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.