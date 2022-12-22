İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, işitme taraması, ilköğretimin birinci yılında, belirlenen protokoller çerçevesinde okul ortamında, tarama odiyometri cihazları kullanılarak sahada uygulanıyor.

Tarama sonucunda işitme kaybı şüphesi olan çocuklar, ildeki kulak burun boğaz uzmanlarına sevk ediliyor. Program kapsamında Suruç ilçesinde okul çağı çocuklarının yüzde 61'ine ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Emine Büdüş, okul çağındaki çocukların başarısında işitme tarama testlerin önemli rol oynadığını söyledi.

İlçe genelinde taramaların devam ettiğini belirten Büdüş, "Toplam bugüne kadar 3 bin 641 öğrencimizden 2 bin 250 öğrencimizin taramasını gerçekleştirdik. Bu taramalarda çocuklara ilk önce işitme testi yapıyoruz. Bu işitme testinin ilkinden kalan çocuklarımızı 48 saat sonra 2. testi yapıyoruz. Bu işitme testinden işitme şüphesi oluşan çocuklarımızı merkezlere gerekli yerlere referans noktalarına sevk etmekteyiz. Yapmış olduğumuz programın yüzde 61’ini tamamladık 60 gün içerisinde yüzde 100’e ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız; geleceğimiz olan çocuklarımızın, tarama testleri ile erken dönemde saptanan ve tedavi edilebilen hastalıklar konusunda erken müdahaleleri yapılarak yaşıtları sağlıklı çocuklarla eşit koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak. Okul başarısında ve hayatını sürdürebilmesinin önemli olduğu işitme tarama testlerinde ailelerimizden destek olmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.