Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 10:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aydın'da 262 litre kaçak içki ele geçirildi: 4 gözaltı
[Fotograf: DHA]
Aydın'ın Didim ve Çine ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 262 litre kaçak ve içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Didim ve Çine ilçelerinde kaçak ve sahte içki satışına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen 4 adrese, dün akşam saatlerinde baskın yapıldı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; sahte ve kaçak olduğu belirlenen 230 litre şarap, 30 litre rakı, 2 litre viski, 4 şişe anason yağı, 10 litre etil alkol, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 46 doluma hazır farklı ebatlarda boş içki şişesi ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Aydın Kaçak İçki Sahte İçki
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