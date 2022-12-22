Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'daki Armutoluğu Yaylası beyaza büründü
[Fotograf: AA]
dana'nın Pozantı ilçesindeki Armutoluğu Yaylası kar yağışıyla beyaza büründü.
Doğal güzellikleri, kamp alanları ve yürüyüş yollarıyla öne çıkan yaylada kar etkisini sürdürdü.
Yağışla, çoğunluğunu çam, sedir ve katran ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsü, beyaz örtüyle kaplandı.
Pozantı Kaymakam Vekili Fatih Karamahmut ve Belediye Başkanı Mustafa Çay da bölgedeki yol çalışmalarını inceledi.
Çay, beyaz örtünün yaylaya güzellik kattığını söyleyerek, vatandaşları bölgeyi gezmeye davet etti.
Etiketler: Adana
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