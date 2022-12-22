İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mal ve hizmet satmak için vatandaşları rahatsız eden ve dilencilere yönelik huzur ve güven uygulaması yaptı.

422 personel ile 92 farklı noktada yapılan denetimlerde, 4 bin 878 kişinin sorgusu yapılarak, çeşitli aramalardan kaydı bulunan 11 kişi yakalandı.

Ayrıca, 2 bin 622 aracın yapılan sorgularda 13 araçta trafikten men edildi.