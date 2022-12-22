Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da jandarmadan dilencilere yönelik "huzur güven" uygulaması
[Fotograf: AA]
Bursa'da jandarmanın gerçekleştirdiği "huzur güven" uygulamasında 4 bin 878 kişi ve 2 bin 622 araç sorgulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mal ve hizmet satmak için vatandaşları rahatsız eden ve dilencilere yönelik huzur ve güven uygulaması yaptı.
422 personel ile 92 farklı noktada yapılan denetimlerde, 4 bin 878 kişinin sorgusu yapılarak, çeşitli aramalardan kaydı bulunan 11 kişi yakalandı.
Ayrıca, 2 bin 622 aracın yapılan sorgularda 13 araçta trafikten men edildi.
Etiketler: Bursa
Son Haberler
- 16:27
- 16:27
- 16:25
- 16:22
- 16:12
Sıradaki Haber
Kars'ta apart ve inşaatlardan hırsızlık iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz