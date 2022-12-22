Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta apart ve inşaatlardan hırsızlık iddiasıyla 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kars'ta ev ve apartlardan televizyon, inşaatlardan malzeme çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte son zamanlarda yapımı devam eden inşaat ile apartlardan hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince güvenlik ve MOBESE kameralarından yapılan incelemede hırsızlık zanlıları tespit edildi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
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