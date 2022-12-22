Kar yağışıyla beyaza bürünen merkeze bağlı 2 bin 300 rakımdaki Boğatepe köyünde bazı vatandaşlar atlı kızaklarla kar üzerinde gezinti yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ölçüldü.Ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, Acısu Deresi'nin büyük bölümü buzla kaplandı.