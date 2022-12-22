Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta soğuk hava ve kar etkili oluyor
[Fotograf: AA]
Kars'ta soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araç camlarında buzlanma meydana geldi.
Kar yağışıyla beyaza bürünen merkeze bağlı 2 bin 300 rakımdaki Boğatepe köyünde bazı vatandaşlar atlı kızaklarla kar üzerinde gezinti yaptı.
Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ölçüldü.Ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, Acısu Deresi'nin büyük bölümü buzla kaplandı.
Etiketler: Kar Yağışı Kars
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