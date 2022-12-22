İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi’nde bulunan ve kamuya ait olan köprünün demir korkulukları çalındı.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay ile ilgili araştırma başlattı.

Yapılan araştırma esnasında olay yerinden kaçan bir pikap araç takip edilerek Dereağzı Mahallesi’nde durduruldu.Kısa süren takibin ardından araç içerisinde Ö.A ve T.A isimli 2 şüpheli, yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki demir korkuluklar ile birlikte yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.