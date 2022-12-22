Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 10:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da devlet hastanelerine 'X-Ray' cihazı kuruldu
[Fotograf: DHA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi sonrası hastanelere 'X-Ray' cihazı koyacaklarını duyurmuştu. Uygulama Konya Numune Hastanesi'nde hayata geçirildi.
Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya, 6 Temmuz günü hastanede Hacı Mehmet Akçay tarafından vurularak öldürüldü.
Hacı Mehmet Akçay, saldırının ardından aynı silahla intihar etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise olayın ardından sağlıkta şiddet konusuyla ilgili hastanelere 'X-RAY' cihazı koyacaklarını söyledi.
Bu kapsamda Konya Numune Hastanesi'nde 'X-Ray' cihazı kullanılmaya başlandı. Hastalar cihazdan geçerek hastaneye alınıyor. Konya Şehir Hastanesi’ne de X-Ray cihazı kurulması planlanıyor.
Etiketler: Konya
Sıradaki Haber
Malatya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz