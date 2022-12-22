Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van’da ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık bot ve mont desteği
[Fotograf: İHA]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van İl Müdürlüğü ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık bot ve mont dağıttı.
Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler esas alınarak belirlenen ve sokakta çalışan çocukların yoğun olarak eğitim gördüğü bir okuldaki çocuklara, İstanbul’daki gönüllülerin desteğiyle kışlık mont ve bot dağıtımı yapıldı.
Çocukların etiketlenmemesi amacıyla gerekli hassasiyetlerin göz önünde bulundurulduğu ve İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir tarafından koordine edilen etkinlikte çocukların sevinci görülmeye değerdi.
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van
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