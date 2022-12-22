Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Malatya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
M.B.K'nin kullandığı otomobil, Fırat Mahallesi Mehmetçik Caddesi ile Erdoğan Sokak'ın kesiştiği noktada, F.A. yönetimindeki kamyon ile çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki M.N.A. ve Y.S.K. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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