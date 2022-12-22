Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete`de yayımlandı.

2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9`dan yüzde 61,5`e indirildi. İşte araçlara göre yeni MTV`ler...

0-1300 motor

Matrahı 70.600 liraya kadar

1-3 yaş: 2.120 lira 4-6 yaş: 1.479 lira 7-11 yaş: 827 lira 12-15 yaş: 623 lira 16+ yaş: 220 lira

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş: 2.330 lira 4-6 yaş: 1.626 lira 7-11 yaş: 908 lira 12-15 yaş: 688 lira 16+ yaş: 242 lira

0-1300 motor

Matrahı 123.700 lira ve üstü

1-3 yaş: 2.545 lira 4-6 yaş: 1.773 lira 7-11 yaş: 993 lira 12-15 yaş: 751 lira 16+ yaş: 262 lira

1301-1600 motor

Matrahı 70.600 liraya kadar

1-3 yaş: 3.694 lira 4-6 yaş: 2.770 lira 7-11 yaş: 1.607 lira 12-15 yaş: 1.135 lira 16+ yaş: 436 lira

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş: 4.065 lira 4-6 yaş: 3.048 lira 7-11 yaş: 1.768 lira 12-15 yaş: 1.245 lira 16+ yaş: 476 lira

1301-1600 motor

Matrahı 123.700 lira ve üstü

1-3 yaş: 4.435 lira 4-6 yaş: 3.324 lira 7-11 yaş: 1.925 lira 12-15 yaş: 1.360 lira 16+ yaş: 520 lira

1601-1800 motor

Matrahı 177.000 liraya kadar

1-3 yaş: 7.179 lira 4-6 yaş: 5.614 lira 7-11 yaş: 3.299 lira 12-15 yaş: 2.014 lira 16+ yaş: 780 lira

1601-1800 motor

Matrahı 177.000 lira ve üstü

1-3 yaş: 7.834 lira 4-6 yaş: 6.121 lira 7-11 yaş: 3.605 lira 12-15 yaş: 2.200 lira 16+ yaş: 851 lira

1801-2000 motor

Matrahı 177.000 liraya kadar

1-3 yaş: 11.310 lira 4-6 yaş: 8.710 lira 7-11 yaş: 5.120 lira 12-15 yaş: 3.048 lira 16+ yaş: 1.198 lira

1801-2000 motor

Matrahı 177.000 lira ve üstü

1-3 yaş: 12.340 lira 4-6 yaş: 9.506 lira 7-11 yaş: 5.585 lira 12-15 yaş: 3.324 lira 16+ yaş: 1.308 lira

2001-2500 motor

Matrahı 221.000 liraya kadar

1-3 yaş: 16.967 lira 4-6 yaş: 12.318 lira 7-11 yaş: 7.695 lira 12-15 yaş: 4.596 lira 16+ yaş: 1.818 lira

2001-2500 motor

Matrahı 221.000 lira ve üstü

1-3 yaş: 18.511 lira 4-6 yaş: 13.437 lira 7-11 yaş: 8.393 lira 12-15 yaş: 5.016 lira 16+ yaş: 1.983 lira

2501-3000 motor

Matrahı 442.300 liraya kadar

1-3 yaş: 23.657 lira 4-6 yaş: 20.583 lira 7-11 yaş: 12.857 lira 12-15 yaş: 6.915 lira 16+ yaş: 2.536 lira

2501-3000 motor

Matrahı 442.300 lira ve üstü

1-3 yaş: 25.811 lira 4-6 yaş: 22.452 lira 7-11 yaş: 14.028 lira 12-15 yaş: 7.545 lira 16+ yaş: 2.766 lira

3001-3500 motor

Matrahı 442.300 liraya kadar

1-3 yaş: 36.031 lira 4-6 yaş: 32.421 lira 7-11 yaş: 19.529 lira 12-15 yaş: 9.748 lira 16+ yaş: 3.571 lira

3001-3500 motor

Matrahı 442.300 lira ve üstü

1-3 yaş: 39.309 lira 4-6 yaş: 35.365 lira 7-11 yaş: 21.303 lira 12-15 yaş: 10.632 lira 16+ yaş: 3.900 lira

3501-4000 motor

Matrahı 708.000 liraya kadar

1-3 yaş: 56.651 lira 4-6 yaş: 48.920 lira 7-11 yaş: 28.808 lira 12-15 yaş: 12.857 lira 16+ yaş: 5.120 lira

3501-4000 motor

Matrahı 708.000 lira ve üstü

1-3 yaş: 61.806 lira 4-6 yaş: 53.364 lira 7-11 yaş: 31.433 lira 12-15 yaş: 14.028 lira 16+ yaş: 5.585 lira

4001 motor ve üzeri

Matrahı 840.700 liraya kadar

1-3 yaş: 92.725 lira 4-6 yaş: 69.531 lira 7-11 yaş: 41.179 lira 12-15 yaş: 18.508 lira 16+ yaş: 7.179 lira

4001 motor ve üzeri

Matrahı 840.700 lira ve üzeri

1-3 yaş: 101.152 lira 4-6 yaş: 75.853 lira 7-11 yaş: 44.924 lira 12-15 yaş: 20.189 lira 16+ yaş: 7.834 lira

