Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotograf: AA]
Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
O.T. idaresindeki 59 AEB 509 plakalı kamyonetin motor kısmında, Kepirtepe mevkiinde seyir halindeyken yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu itfaiyeye bildirdi.
Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.
Etiketler: Kırklareli Yangın
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