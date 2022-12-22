Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 09:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Taksim'de tramvay atölyesinde mahsur kalan görevliler kurtarıldı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın tamir ve bakım atölyesinde mahsur kalan iki güvenlik görevlisini itfaiye ekipleri kurtardı.
Taksim’de nostaljik tramvay atölyesinde çalışan iki güvenlik görevlisi kapı kolunun kırılması nedeniyle sabah saat 07.00 sıralarında mahsur kaldı.
Kapıyı açamayan görevliler, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencere camından içeri girerek kapıyı açtı.
Kapının açılmasıyla görevliler içeri girdi.
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