Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın açıklarında Türk kara sularına itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
[arşiv haber, AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cesedine ulaşıldı.
Kuşadası ilçesi Dilek Geçidi yakınlarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 göçmenin cesedine ulaşıldı.
Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Sisam adası önlerinde durdurularak Türk karasularına yakın bir noktada geri itildikleri ve bu esnada botun su aldığı, 2 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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