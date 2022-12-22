Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da kayalıklara çarpan sahil güvenlik botundaki 2 personel yaralandı
[arşiv haber, AA]
Samsun'da kayalıklara çarpan sahil güvenlik botundaki 2 personelin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Sinop açıklarında meydana gelen kuru yük gemisi yangınında görev alan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait bon saat 04.20'de Bafra Fener Burnu'nda kıyıya yanaşırken kayalıklara çarptı.
Samsun Valiliği botta bulunan 5 personelden 2'sinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu açıkladı.
Etiketler: Sahil Güvenlik Samsun
Son Haberler
- 16:27
- 16:27
- 16:25
- 16:22
- 16:12
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da kargoya verilen derin dondurucuda uyuşturucu bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz