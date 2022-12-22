Gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri Ankara-Konya kara yolu üzerinde şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan şüpheliler otomobil içerisinden yol kenarına bir poşet atarak kaçtı. Belli bir süre sonra otomobili terk eden şüpheliler yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında M.Y, R.Ö ve R. P. olduğu tespit edilen üç zanlı farklı adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Yol kenarına atılan poşet içerisinde 10 kutu uyuşturucu hap çıktığı öğrenilirken, şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.