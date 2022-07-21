2022 YKS tercih kılavuzu yayımlandı... 2022 YKS tercih kılavuzu...
2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. 2022 YKS tercih kılavuzuna nasıl ulaşılır? 2022 YKS tercihleri ne zaman?
2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.
YKS tercih kılavuzuna nasıl ulaşılır?
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.
YKS 2022 tercih kılavuzu için tıklayınız.
2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak. Tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlayacak. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.
YKS 2022 sonuç sorgulama
Aygün, açıklamasında, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.
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