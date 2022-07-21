Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa'da korkulan olmadı: Kuzey Akım 1'den gaz akışı başladı
Rus gazını Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı Kuzey Akım 1'in 11 Temmuz'da başlayan bakım çalışmaları tamamlandı ve hattan doğalgaz akışı başladı.
Kuzey Akım 1 boru hattı, Baltık Denizi altında Rusya'dan Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp gaz taşıyor.
Piyasalar ve şirketler, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle boru hattının kapalı kaldığı sürenin uzatılabileceğinden endişe ediyordu ancak söz konusu boru hattının bakımı planlanan sürede tamamlandı.
Bugün akışın başladığı ilk saatte sisteme 48 milyon metreküp doğalgaz verildi.
Günde 160 milyon metretküplük kapasiteye sahip boru hattı bakımdan önce 60-65 milyon metreküp gaz iletiyordu.
Bugün gün içinde akışın 65 milyon metreküpe ulaşması öngörülüyor.
Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Doğalgaz Rusya Ukrayna
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