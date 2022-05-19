Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 20:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 YKS ne zaman? TYT 2022, AYT 2022 sınav tarihleri...
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM, 2022 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi açıklandı. YKS 2022 ne zaman? 2022 TYT ne zaman yapılacak? 2022 AYT sınavı... Ayrıntılar haberimizde…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2022 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.
ÖSYM sınav takvimi 2022 için tıklayınız.
YKS 2022 ne zaman yapılacak?
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da yapılacak.
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 13, 2021
Temel Yeterlik Testi (TYT) ➡️ 18 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT)➡️ 19 Haziran,
Yabancı Dil Testi (YDT) ➡️ 19 Haziran,
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