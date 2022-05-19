İtalyan basınındaki haberlere göre, İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan Roma’ya gelen bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) maymun çiçeği virüsüyle alakalı İtalya’daki durumu takip maksatlı uzmanlardan oluşan özel bir görev gücü oluşturduğu belirtildi.

"Ülkemizde alarm verilecek bir durum yok, her şey kontrol altında"

Sağlık Bakanlığının da bölgelerdeki yerel sağlık makamlarını maymun çiçeği vakalarına ilişkin uyardığı kaydedildi.

ISS Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Başkanı Anna Teresa Palamara, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Şu an için bizim ülkemizde alarm verilecek bir durum yok, her şey kontrol altında." dedi.

G7 ülkeleri sağlık bakanları toplantısı için Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza da gerek ulusal gerekse Avrupa gözlem ağları sayesinde konuya yüksek dikkatle yaklaştıklarını ifade etti.

İspanya ve Portekiz'de de virüs alarmı verilmişti

Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, 18 Mayıs'ta İspanya'nın başkenti Madrid'de 8 tespit edildiği açıklanmıştı.

Virüsün Avrupa'da ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti.

Maymun çiçeği virüsünün belirtileri neler?

Maymun çiçeği (monkeypox), Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık.

Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor.