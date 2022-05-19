Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da fabrika duvarı yıkıldı: 8 yaralı
Aydın'ın Köşk ilçesinde, meyve işleme fabrikasının duvarının çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı.
Serdaroğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.
Tesisin ürün paketleme bölümünde çalışan 8 kadın işçi, üzerlerine devrilen briketin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelerde tedavi altına alındı.
Etiketler: Aydın İş Kazaları
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