Serdaroğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Tesisin ürün paketleme bölümünde çalışan 8 kadın işçi, üzerlerine devrilen briketin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelerde tedavi altına alındı.