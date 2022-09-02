ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2022-KPSS Ortaöğretim'in 6 Kasım 2022'de uygulanacağı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) ise 27 Kasım 2022'de yapılacağı bildirildi.

2022-KPSS Ortaöğretim başvurularının alınmaya başlandığı aktarılan açıklamada, "Sınava başvurular, 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS DHBT başvuruları ise 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ortaöğretim kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir" denildi.

KPSS Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

2022 KPSS Ortaöğretim başvurusu için tıklayınız.

2022 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım 2022'de yapılacak.

Sonuçlar 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacak.