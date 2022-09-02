Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı
[AA (Arşiv)]
Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Ormanlık alanda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, bir tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, Kurudere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri ekerek uyuşturucu satışı gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda, bölgeden kaçmaya çalışan 2 zanlı yakalandı.
Ormanlık alanda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, bir tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Mersin Uyuşturucu
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