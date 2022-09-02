Jandarma ekipleri, Kurudere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri ekerek uyuşturucu satışı gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, bölgeden kaçmaya çalışan 2 zanlı yakalandı.

Ormanlık alanda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, bir tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.