Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
[AA (Arşiv)]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında şüphe üzerine S.K’yi durdurdu.
Ekipler, şüphelinin GBT sorgulamasında hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğunu ve "uyuşturucu kullanmak suçundan" aranmasının olduğunu tespit etti.
S.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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