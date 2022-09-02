Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında şüphe üzerine S.K’yi durdurdu.

Ekipler, şüphelinin GBT sorgulamasında hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğunu ve "uyuşturucu kullanmak suçundan" aranmasının olduğunu tespit etti.

S.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.