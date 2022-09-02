Johnson, ekim ayında yıllık ortalama 3 bin 500 sterlini aşması beklenen rekor enerji faturalarıyla karşı karşıya kalan ailelere yönelik mali yardımın, halefi Dışişleri Bakanı Liz Truss veya Rishi Sunak tarafından belirleneceğini açıkladı.

Ancak, izleyicilere yardımın yeterli düzeyde olacağına dair güvence verdi.

“Elbette, benden devralacak isim önemli meblağlarda destekler sunacak, bu kesinlikle açık” dedi.

Başbakan ayrıca, Sizewell C nükleer santralinin genişletilmesini finanse etmek için 700 milyon sterlin vaat etti ve daha sonra tasarrufları gerçekleştirmek ve İngiltere'nin enerji güvenliğini korumak için önerilerde bulundu.

"Isıtması uzun zaman alan eski bir su ısıtıcınız varsa, onu değiştirmek size 20 sterline mal olabilir, ancak yenisini alırsanız, elektrik faturanızda her yıl 10 sterlin tasarruf edersiniz "

Perşembe günü yayınlanan bir IMF analizi, AB'nin Rus petrol ve doğalgazına yönelik yaptırımlarının tetiklediği enerji krizinden en kötü İngiltere'nin etkilendiğini, aynı zamanda yükün orantısız bir şekilde yoksulların üzerine düştüğünü söyledi.